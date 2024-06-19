Portekiz, Çekya'yı son dakikalarda yakaladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, Çekya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Portekiz, Çekya'yı son dakikalarda yakaladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın F Grubu'nda Portekiz, Çekya'yı heyecan dolu bir maçta 2-1 mağlup etti. Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan mücadelede Portekiz, son dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Leao'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ronaldo'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

32. dakikada Ronaldo, Fernandes'in ara pasında ceza sahasına hareketlendi. Yıldız futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Stanek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

62. dakikada Çekya öne geçti. Coufal'ın pasında ceza sahası yayının önünde topla buluşan Provod, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

69. dakikada Portekiz eşitliği yakaladı. Sağ çaprazdan Jota'nın ortasında Mendes'in kafayla indirdiği topu Stanek kale sahasında çelse de takım arkadaşı Hranac'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

90+2. dakikada Portekiz öne geçmeyi başardı. Neto, sol kanattan ceza sahasına girerek topu yerden kale alanına çevirdi. Conceiçao, Hranac'ın uzaklaştıramadığı topu ağlarla buluşturdu ve Portekiz 2-1 üstünlük yakaladı.

Kaynak: AA

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