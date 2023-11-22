Milli ara Fenerbahçe'ye yaradı: Becao hariç tüm sakatlar Sivas maçına

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan oyunculardan Becao hariç geri kalanların Sivasspor maçında yetişmesi bekleniyor.

Milli ara Fenerbahçe'ye yaradı: Becao hariç tüm sakatlar Sivas maçına

Milli ara öncesi yenilmezlik serisini kendi evindeki 3-2'lik Trabzonspor yenilgisiyle bozan Fenerbahçe, Rodrigo Becao ve Alexander Dijku'nun sakatlanmasıyla stoperde, Fred'in sakatlanmasıyla da orta saha da ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Sarı lacivertlilerde ayrıca Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Serdar Aziz'in de sakatlık problemleri vardı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe’de Becao dışındaki tüm futbolcuların en geç 4 Aralık’taki Sivasspor maçına yetişmesi planlanıyor.

MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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