Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Sarı kırmızılı takım, ezeli rakibiyle oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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