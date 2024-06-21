Yılmaz Özdil ve Özgür Özel arasındaki gerilim derinleşiyor

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine YouTube kanalından yaptığı yayında yanıt verdi.

Özdil, Özel'in kendisine yönelik iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu belirterek, "Açık açık iftira atıyor, niye yalan olduğunu neden iftira olduğunu belgeleriyle kanıtlayacağım. (Bidon kafa) Yazıyı seçimin ertesi günü yazdığımı söylüyor, kesinlikle doğru değil, yazının tarihi doğru olmadığı gibi o hadisenin seçimle alakası yok. Belgeleriyle kanıtlayacağım" dedi.

'SİNDİRE DİNDİRE ANLATACAĞIM'

Özdil, Özgür Özel'den özür dileyene kadar kendisi hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Özgür Özel'in CHP tarihinin en çapsız genel başkanı olduğunu söylüyorum. Bu koltuğa yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Özdil, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden aldığım yetkiye dayanarak söylüyorum; Atatürk'ün partisini Cumhuriyet Ak Partisi yapmana izin vermeyeceğiz Özgür Özel"

Ayrıca Özdil, Özel'in AKP medyası tarafından parlatıldığını ve gerçek CHP'liler yerine AKP'nin çıkarlarına hizmet ettiğini de savundu. Özdil, pazartesi günü daha ayrıntılı açıklamalarda bulunacağını belirtti.

2007'DEKİ YAZISI TEKRARDAN GÜNDEM OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesine tepki gösteren gazeteci Yılmaz Özdil için “’Hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet” dedi.

Özdil, “Özgür Özel, bana niye iftira attığını gözüne sokacağım” diye cevap vermişti. Özel’in atıf yaptığı “bidon kafa” meselesi, Özdil’in, 2007 seçimleri sonrası AKP seçmenleri için yazdığı bir yazının başlığıydı: “Bidon kafalım? Yap elini yumruk, vur kafana iki defa. Ne duydun? ‘Donk donk’ di mi? Sen önce onu doldur.”