Saymaz: Erdoğan, Özel ve Karamollaoğlu'nu düşmanlaştırarak yerel seçim hesabı yapıyor

Sözcü gazeteci yazarı İsmail Saymaz, Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki ofisinde güvenlik zirvesinin ardından MHP ve İYİ Parti liderlerini arayarak bilgi verdiğini ancak CHP ve Saadet Partisi'ni aramadığını yazdı.

Son Güncelleme:
Saymaz: Erdoğan, Özel ve Karamollaoğlu'nu düşmanlaştırarak yerel seçim hesabı yapıyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, üç ay içinde 22 şehit verildiğini belirterek, "Dört saldırıdan üçü birbirine yakın iki noktadan 1740 - 1754 rakımlı tepelerde meydana geldi. Bu tepelerde neden ağır kayıplar verildi. Bir başka deprem çadırının, tuğladan sıvasız bir evin ya da bir gecekondunun kapısını şehadet tebliğ heyetleri çalmasın diye 3 ay içinde 22 şehidi neden verdik; sormak, öğrenmek ve bilmek zorundayız" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki ofisinde güvenlik zirvesini topladığını hatırlatan Saymaz, "Zirveden sonra MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti lideri Akşener’i bilgilendirdi. DEM Parti’yi aramasını zaten beklemiyorum. Ancak TBMM’de grubu bulunan CHP ve Saadet’in liderlerini aramadı. Nasıl olur da Türkiye’nin ana muhalefet lideri bilgilendirilmez? Erdoğan, yas tutulan günde Bahçeli ve Akşener’i yerli ve milli parantezine alıp Özel ve Karamollaoğlu’nu düşmanlaştırarak, yerel seçim için siyasi hesap yapıyor. Bahçeli’yi aramasını anlıyoruz. Cumhur İttifakı’nın ortağı. Akşener hangi sıfatla aranıyor? Cumhur İttifakı’nın müstakbel ortağı sıfatıyla mı? İyi Parti, Cumhur İttifakı’na komşu oldu da haberimiz mi yok?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Etiketler
AKP İYİ Parti CHP Temel Karamollaoğlu Özgür Özel MHP Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Son Güncelleme:
Davutoğlu, yeniden Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi Davutoğlu, yeniden Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi
Ekrem İmamoğlu: Erdoğan ve AK Parti zor durumda; Akşener'den bana dönük öyle bir öfke hissetmiyorum Ekrem İmamoğlu: Akşener'den bana dönük öyle bir öfke hissetmiyorum
Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu
Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor
Kerim Rota, Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti Kerim Rota, Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden istifa etti
CHP, Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nu topladı CHP, Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nu topladı
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor
'Erdoğan bile içerideki kavganın bu kadar erken başlayacağını ve sert olacağını tahmin edemedi' 'Erdoğan bile bu kadar sert olacağını tahmin edemedi'
Kod adı 'yalı': Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu? Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu?