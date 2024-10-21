Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la Görüşmek Üzere Edirne Cezaevi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Doğu illeri turuna çıkacak. Bu gezi öncesi Özel, HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere bugün Edirne F Tipi Cezaevi’ne gitti.

Özel’in beraberinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etti. Özgür Özel'in ziyaret sonrası Demirtaş'ın çağrı metnini okuması bekleniyor.