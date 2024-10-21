Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la Görüşmek Üzere Edirne Cezaevi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gitti. Demirtaş'ın avukatları ziyaret öncesi Demirtaş'ın yazdığı çağrı metnini Özel'e verdi.

Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Doğu illeri turuna çıkacak. Bu gezi öncesi Özel, HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere bugün Edirne F Tipi Cezaevi’ne gitti.

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la Görüşmek Üzere Edirne Cezaevi'nde - Resim : 1

Özel’in beraberinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etti. Özgür Özel'in ziyaret sonrası Demirtaş'ın çağrı metnini okuması bekleniyor.

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'la Görüşmek Üzere Edirne Cezaevi'nde - Resim : 2

Selahattin Demirtaş'ın, Özgür Özel'e İlettiği Çağrı Metni Yayımlandı!Selahattin Demirtaş'ın, Özgür Özel'e İlettiği Çağrı Metni Yayımlandı!Güncel
Demirtaş, Özel'e Çağrı Metnini VerecekDemirtaş, Özel'e Çağrı Metnini VerecekGüncel
Etiketler
Özgür Özel Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
Demirtaş, Özel'e Çağrı Metnini Verecek Demirtaş, Özel'e Çağrı Metnini Verecek
Kalp Krizi Teşhisinde Çığır Açan Gelişme: Dakikalar İçinde Tespit Mümkün Kalp Krizi Teşhisinde Çığır Açan Gelişme: Dakikalar İçinde Tespit Mümkün
Bulunduğu Eve Hastalık Girmiyor: Bu Ağacın 70 Gramı 500 Liradan Satılıyor Bulunduğu Eve Hastalık Girmiyor: Bu Ağacın 70 Gramı 500 Liradan Satılıyor
Efkan Ala'dan Bir Açıklama Daha: Çözüm Süreci Yeniden mi Başlıyor? Çözüm Süreci Yeniden mi Başlıyor?