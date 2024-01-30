ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor?

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak büyükşehir anketlerini paylaşan ORC, Gaziantep için yaptığı anketin sonuçlarını da paylaştı.

2024 Yerel Seçimleri Anket
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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 1

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler aday açıklama telaşına düşerken, anket şirketleri de en doğru tahminleri yapmak için harekete geçti. Son genel seçimlerde yanılan anket şirketleri, yerel seçimlerde bu hatayı telafi etmek için adeta yarışa başladı.

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 2

ORC Araştırma da peş peşe büyükşehir anketlerini açıklamaya başladı. Ankara ve İstanbul anketlerini açıklayan ORC, son olarak Gaziantep için yaptığı anketin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı.

ORC'nin Ankara anketine ulaşmak için tıklayın

ORC'nin İstanbul anketine ulaşmak için tıklayın

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 3

DEPREM BÖLGELERİNDE SON DURUM

6 Şubat'ta depremin yıktığı Gaziantep'te yerel seçim sonuçları merakla beklenirken, ORC'nin araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı. Araştırmaya göre şu anki belediye başkanı Fatma Şahin'e oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 50,9 olarak belirlendi.

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 4

Ankete katılanlardan diğer partileri seçenlerin oranları ise şöyle oldu:

CHP Adayı: %21,1

DEM Adayı: %6,2

İYİ Parti Adayı: %4,3

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 5

Yeniden Refah Partisi adayı: %2,5

Diğer: %2,8

Kararsızım: %12,2

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 6

FATMA ŞAHİN BAŞARILI MI?

Katılımcılara "Fatma Şahin'i başarılı buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu Fatma Şahin'i başarılı bulduğunu söyledi.

İşte o oranlar:

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 7

Başarılı buluyorum: %54,5

Başarısız buluyorum: %31,6

Ne başarılı ne başarısız: %13,9

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 8

Araștırma 25-27 Ocak 2024 tarihleri arasında, toplam 1960 katılımcı ile, CATI anket yöntemi ile gerçekleştirildi.

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ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor? - Resim: 9
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