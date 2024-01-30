ORC'den bir büyükşehir anketi daha: Bu pazar seçim olsa Gaziantep'te kim kazanıyor?

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için geri sayım başladı. Partiler aday açıklama telaşına düşerken, anket şirketleri de en doğru tahminleri yapmak için harekete geçti. Son genel seçimlerde yanılan anket şirketleri, yerel seçimlerde bu hatayı telafi etmek için adeta yarışa başladı.