İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında durum bıçak sırtı
ORC Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yürüttüğü son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP tarafından bir kez daha aday gösterilen Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi arasındaki farkın bıçak sırtı olması dikkati çekti.
Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı.
Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak rakip partinin itirazları üzerine bu seçimin iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha gerçekleştirilen seçimde ise Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.
CHP tarafından Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim için bir kez daha aday gösterilen İmamoğlu, bu kez eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a karşı yarışacak. 'Kentsel dönüşümdeki tecrübeleri' öne çıkarılarak sahaya sürülen Kurum için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek adına devreye gireceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda ORC Araştırma, seçimlere yaklaşık iki ay kala İstanbul özelinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
15-18 ocak tarihleri arasında toplam 2 bin 950 kişiyle yürütülen araştırmada dördüncü sırada, yüzde 3.5 oy oranı ile Zafer Partisi'nin adayı Aziz Karamahmutoğlu'nun yer aldığı görüldü.
Üçüncü sırada; 2019'da CHP'yle ittifak yapan ancak 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası ana muhalefet partisinden 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla ayrılan İYİ Parti'nin henüz adı açıklanmamış adayı yer aldı.
Ankette ilk iki sıra ise şöyle belirlendi:
- AKP adayı Murat Kurum: Yüzde 37.2
- CHP adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38.9
İki isim arasındaki farkın yüzde 1.7 olması dikkati çekti.
Kaynak: ORC Araştırma / Twitter