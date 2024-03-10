MHP'li adaydan 8 Mart'ta CHP'li kadın adaya cinsiyetçi sözler: Her önüne gelene sarılıyorsun, bu iyi dedikodu yapar

MHP'li Başkan Adayı Mahmut Ayparçası, CHP'li Aday Leyla Çıtır'a 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, "Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı?" dedi. CHP'den Ayparçası'nın seviyesiz sözlerine sert tepkiler geldi.

Son Güncelleme:
><

Cumhur İttifakı'nın adayından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde cinsiyetçi sözler!

MHP'li Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin adayı Leyla Çıtır hakkında çirkin ifadeler kullandı.

Ayparçası şunları aktardı:

"31 senedir kendi maaşını toplayamadı bu, ortalıkta süs kabağı gibi gezdi durdu. Başka bir şey yok. Çok iyi bildiği bir şey var, iyi dedikodu yapmak. Eğer oraya da takılırsam sana o dedikoduları da canlı yayında anlatırım. Tamam mı? Kızım az kendine gel ya. Ya sonuçta bu bir seçim ne oluyor ya? Önüne gelene sarılıyorsun. Bizim inancımızda var mı bu? Ahlakımızda bu var mı? Sen Çamaş'a çok kötü örnek oldun. Kendine gel az."

'AKP'Lİ YETKİLİLER İLE VEKİLLER BUNUN AYARINI DÜZELTECEK Mİ, YOKSA O İŞİ BEN Mİ YAPAYIM'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Leyla Çıtır söylenen bu cinsiyetçi sözlere şöyle yanıt verdi:

“Ordu Çamaş ilçesinin mevcut belediye başkanı ve yeniden Cumhur ittifakı adayı Mahmut Ayparçası, CHP'nin kadın adayı Leyla Çıtır'a hem de Kadınlar Gününde, bir Kadın Kooperatifinde ahlaksızca hakaret ediyor. Siyasetin de bir ahlakı var, bir seviyesi var. Bunun seviyesi zaten belli de o yanında oturup sessiz kalanlara ne demeli. Kendi partisi ve AKP'li yetkililer ile vekiller bunun ayarını düzeltecek mi, yoksa o işi ben mi yapayım.”

'KENDİ SEVİYESİNİ BELLİ ETMİŞTİR'

Leyla Çıtır ise bu cinsiyetçi sözlerle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Karşılıklı saygı ile yürüttüğümüz bu seçim sürecini bugün Mahmut Ayparçası tarafıma yaptığı büyük bir saygısızlıkla bozmuştur. Tarafıma 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir dizi hakaret ederek kendi seviyesini belli etmiştir. Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadına saygısı olmayan bir kişiye ne anlatılsa kâr etmeyecektir. Bu nedenle ben rakiplerimi değil kendimi ve Çamaş'ım için yapacaklarımı anlatmaya devam edeceğim. Saygı ve sevgilerimle kamuoyuna arz ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mahmut Ayparçası  Leyla Çıtır CHP MHP Mustafa Adıgüzel
Son Güncelleme:
İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz, silahlı saldırıyla ilgili konuştu: 'Rahatsız oldular' Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz, silahlı saldırıyla ilgili konuştu
Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda
CHP lideri yurt açılışında konuştu: Her şeyi yapan TOKİ'nin yurt yapmaması tarikatlara alan açıyor Her şeyi yapan TOKİ'nin yurt yapmaması tarikatlara alan açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum: 'Bir ankette 10 kişi farkla önde' Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum
Yeni açıklama geldi: Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı? Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı?
Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da indirimli et ve kıyma satacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da indirimli et ve kıyma satacak