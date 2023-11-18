Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e ziyaret

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'i İstanbul'daki çalışma odasını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e ziyaret

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı seçiminde Genel Başkanlığa Özgür Özel'in gelmesinin ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Erdem, sosyal medya platformu üzerinden paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini belirten Erdem yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı. Ülke gündemimize dair kıymetli görüş ve nasihatlerini dinleme fırsatı bulduk. Hepinize çok selamları var…" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GELDİ

Erdem ve Kılıçdaroğlu, duvarda yer alan Kılıçdaroğlu fotoğrafının önünde fotoğraf çektirdi. Erdem'in paylaşımına, "CHP Genel Başkanı Özgür Özeldir, nerenin genel başkanı Eren Bey?, eski diyecektiniz sanırım?" yorumları geldi.

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