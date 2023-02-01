İYİ Parti'ye mesaj mı verildi? Kılıçdaroğlu'nun sözleri Altılı Masa kulislerinde

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde “Bay Kemal’den Akşener’e mesaj” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Halk TV’de yaptığı konuşmaya dikkat çekti ve “13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız” sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun, “İki aday ortadan kalktı mı” sorusuna “Görüşeceğiz” yanıtı vermesini ele alan Erkin, “Altılı Masa'nın ya da yeni adıyla Millet İttifakı'nın 11'inci buluşması sonrası yapılan açıklamaya ‘halkın tercihleri’ cümlesinin konulmasını Akşener'in ısrarla istediğini öğrendim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine Altılı Masa kulislerini aktaran Erkin, “Kulislerde, masa buluşmasında konuşulmayan tarihin Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması, Saadet Partisi'ndeki toplantı öncesinde İYİ Parti'ye verilen mesaj olarak değerlendiriliyor” diye belirtti.

Erkin devamında şunları ifade etti:

Ankara'yı yakından takip edenlerin ortak görüşü şu:

“Bay Kemal, Akşener'in artık ‘kazanacak aday' ısrarından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi. İYİ Parti'ye, 13 Şubat toplantısı öncesinde ‘geliyorum, hazır olun' mesajı verdi. ‘Kafanızda hâlâ başka isimler varsa bundan vazgeçin' dedi.” Masada, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal'ın CHP liderinin adaylığı konusunda ortaklaştığı, Ahmet Davutoğlu'nun kararsız olduğu, Meral Akşener'in ise 13 Şubat'a kadar “kazanacak aday ve halkın tercihleri” konusunda geri adım atmayacağı konuşulanlar arasında.

Usta bir siyasetçi de Kılıçdaroğlu'nun kendisine sorulan “Ortak aday olursanız, kazanır mısınız?” sorusuna verdiği “Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Önemli olan bizim kararlılığımız” yanıtını da Akşener'e verilmiş bir mesaj olarak değerlendirdi. Çünkü; İYİ Parti'nin “anket ve halkın istediği aday” konusunda ısrarcı olduğu biliniyor! Kılıçdaroğlu da önündeki anketlere göre kazanacağını açıkça ilan etti. Yeni bir ankete gerek olmadığının mesajını verdi.

Bir hatırlatma yapalım: Geçen Pazar günü TV100'de soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Adayın belirlenmesinde bir anket çalışması olacağını düşünmüyorum” dedi. Bu da CHP'nin tavrını gösteren net bir açıklamaydı.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER BULUŞUR MU?

Kritik günün 13 Şubat olduğunu ve siyasetin de o güne kilitlendiğini söyleyelim ve biraz daha açalım. 13 Şubat'a kadar, liderlerin ikili görüşme yapacağı ve aday konusunu tartışacakları belirtildi. 12'nci buluşma öncesinde Saadet lideri Karamaollaoğlu'nun toplantının ana başlıklarını ileteceği lider turları dışında bir Kılıçdaroğlu-Akşener buluşmasının da olabileceği konuşulanlar arasında. Bir de İYİ Parti liderinin son bir ayda yaptığı konuşmalarda “Pazarlık yapmam, partimi birinci parti yapacağım ve başbakan olacağım” cümlesine dikkat çekiliyor. Bu hem Cumhur İttifakı'na hem de Millet İttifakı'na mesaj olarak değerlendiriliyor.

Akşener'in “Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak için pazarlık yapıyor” iddialarından rahatsızlık duyduğu ve bu konuda “pazarlık” yapmadığının, yapmayacağının altı çiziliyor. Yakın çevresi Akşener'in “Kazanmaktan başka bir düşüncemiz de şansımız da yok” dediğini ısrarla anlatıyor. SONUÇ: 13 Şubat'a kadar yoğun bir trafik yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de kartlarını açtı ve Akşener'den hamle bekliyor. Bu arada isimleri anketlerde ön planda olan iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ne yapacağı da merak ediliyor. Özellikle İmamoğlu'nun son Anadolu gezisinden sonra yapacağı açıklamaları beklemekte fayda var.