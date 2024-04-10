İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Birliğimizin, beraberliğimizin daim olduğu bayramlar olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tüm yurttaşların bayramını kutladı.

İmamoğlu bayram mesajında, "Birliğimizin, beraberliğimizin daim olduğu, dayanışmamızın güçlendiği, savaşların ve çatışmaların olmadığı, darda olanların derman bulduğu, tüm evlerde bereketli sofraların kurulduğu bayramlar olsun hep" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Bayramımızın en güzel duygularla geçmesini, güzel ülkemizin en ücra köyünden güzel İstanbulumuza kadar her noktasında iyiliklerle, dostlukla, muhabbetle hissedilmesini diliyorum. Ramazan ayı bitti, ramazan ayında birbirimizi hissettik ve insanlarımıza iyi davranmayı, bir eksiğimizi kapatmayı, komşularımıza selam vermeyi kendimize prensip edindik. Bu duygular sadece ramazan ayına sığmasın, bütün yıl boyu, bütün yaşam boyu devam etsin.

Tabii İstanbulumuzdaki hemşehrilerimizle çok bir 5 yılı geçirmek bu ramazanda en büyük duamız oldu. Bu bayramın da bize müjdelediği şey, o güzel duyguların sadece İstanbulumuza değil, Türkiyemizin her yerinde, yerel yönetimler üzerinden insanlarını mutlu eden, demokrasiyle, huzurla, eşitlikle, adaletle ama aynı zamanda kalkınmayla... Çocuklarını mutlu eden, gençlerini mutlu kılan, geleceğe umutla bakmasını sağlayan, anneleri, hanımefendileri, beyefendileri, emeklileri çok güzel bir geleceğe hazırlama ve onlara destek olma noktasında güzel adımlar atan bütün belediyelerle dolu olsun.

Elbette ki bütün belediyelerimizin çok başarılı olmasını diliyorum. Ülkemizin geleceği için buna çok ihtiyacımız var. Ülkemizdeki bu güzellikler, bu demokrasi ve eşitliğin, huzurun sadece ülkemize değil, bütün İslam alemine çok iyi geleceğini biliyorum.

Ramazan Bayramımızı bu vesileyle kutlarken, bütün İslam aleminin de ramazan ayı kutlu olsun, bütün insanlığa iyi gelsin. İnsanlık demişken, dünyadaki bütün zalimlerin zulmü bitsin. Başta Filistin olmak üzere dünyadaki bütün savaşlar insana kıyan kötü davranışlar ve kötü müdahaleler sona ersin. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum."