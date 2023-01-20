CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.
Divanda, Kılıçdaroğlu’nun yanında, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu oturdu.
Kaynak: ANKA
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