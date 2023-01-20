Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Hayırlı bir adım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi tartışmaları ile ilgili "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu hayırlı bir adım" dedi.

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Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Hayırlı bir adım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimine ilişkin, "Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık" dedi.

"MİLLETİM NE DERSE O OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisine yönelik soruya ise, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur" yanıtını verdi.

Yunanistan'ın son dönemdeki adımlarına yönelik değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar. Miçotakis'in bu söylemleri, özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir" dedi.

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