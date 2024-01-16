Akşener iki ismi engelledi: Paylaşımlar peş peşe geldi... ''Gökte yıldız kalmayana dek konuşurum"

İYİ Parti lideri Akşener, Ali Kıdık ve İbrahim Özkan'ı sosyal medyadan engelledi. İki isimden peş peşe paylaşımlar geldi.

Son Güncelleme:
Akşener iki ismi engelledi: Paylaşımlar peş peşe geldi... ''Gökte yıldız kalmayana dek konuşurum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen günlerde partisinden istifa eden İBB İYİ Parti eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ı ve eski İYİ Partili Ali Kıdık'ı sosyal medya hesabından engelledi.

Engellendiğini fark eden İbrahim Özkan ise, "Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi” diye yazdı.

Özkan, Akşener’in kendisini engellediğinin ekran görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Ben sade bir halkım... Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi... Canı sağ olsun…”

'SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM KENDİNİ SON KEZ TANITTIĞIN İÇİN'

Özkan’ın ardından benzer bir paylaşım da yine eski bir İYİ Parti İBB Meclis üyesi olan Ali Kıdık’tan geldi.

Ali Kıdık, “Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil bir kaç yıldız indirip sonrasına bakacağım” ifadeleriyle başladığı paylaşımında Anayasa referandumunda Akşener’le arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"16 Nisan 2017 henüz parti kurulmadı. Anayasa oylamasının sonuçlarını Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Ataköşk Otel'de izliyoruz. Otel salonu hınca hınç dolu. Herkes "Hayır" geçecek modunda.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde "Evet" sonucu belirmeye başlayınca "hayır" isteyenler oteli terketmeye başladı. Kimseler kalmadı. Meral hanım tek başına kaldı. Ben hariç otelde kimse kalmamıştı.

Sadede Sami Dayı dediğimiz Sami Özsoy ile ben vardım. Meral Akşener hanımı ikimiz ver korumalar getirdik İstanbul'a.

Gerede'de otobüslerin mola verdiği tesislerde çorba içtik.

Dediki bana "oğlum siyaset böyle. Güçlü olursun herkes yanına koşar,

Güçsüz olurdun herkes kaçar. Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın" dedi. Evine götürüp içeri girene kadar bekledik.

Evet, çok haklıydı. Güçlendirdik, herkes yanında.

31 Mart'tan sonra kim kalacak onu göreceğiz.

Meral Hanım, "kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz" dediğin adamı engelledin.

Sana sonsuz teşekkür ederim. Kendini son kez tanıttığın için.

Ha bu arada dün senin teşkilatından bir ilçeye 10 bin adet bayrak göndermiştim. Onu da cümle alem bilsin."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener İbrahim Özkan Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
Hayat kısa Ali Erbaş harcıyor... Hayat kısa Ali Erbaş harcıyor...
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Bahadır Erdem: Olan şu, İYİ Parti yönünü Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda Bahadır Erdem: İYİ Parti yönünü Cumhur İttifakı'na çevirmiş durumda
İddia: DEM Parti'nin CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu 'CHP'yi destekleyebileceği 5 büyükşehir belediyesi belli oldu'
Bloomberg'in iddiası: Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı Mehmet Şimşek'e 'Davos'a gitme' diyen Erdoğan'ın 'gerekçesi' ortaya çıktı
Kulis: Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi Erdoğan kararını savunurken 'Onları bana bırakın' dedi