Akşener iki ismi engelledi: Paylaşımlar peş peşe geldi... ''Gökte yıldız kalmayana dek konuşurum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen günlerde partisinden istifa eden İBB İYİ Parti eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ı ve eski İYİ Partili Ali Kıdık'ı sosyal medya hesabından engelledi.

Engellendiğini fark eden İbrahim Özkan ise, "Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi” diye yazdı.

Özkan, Akşener’in kendisini engellediğinin ekran görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Ben sade bir halkım... Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi... Canı sağ olsun…”

Ben sade bir halkım..

Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim.

Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi..

Canı sağ olsun… pic.twitter.com/bV6rZhdHkR January 16, 2024

'SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM KENDİNİ SON KEZ TANITTIĞIN İÇİN'

Özkan’ın ardından benzer bir paylaşım da yine eski bir İYİ Parti İBB Meclis üyesi olan Ali Kıdık’tan geldi.

Ali Kıdık, “Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil bir kaç yıldız indirip sonrasına bakacağım” ifadeleriyle başladığı paylaşımında Anayasa referandumunda Akşener’le arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"16 Nisan 2017 henüz parti kurulmadı. Anayasa oylamasının sonuçlarını Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Ataköşk Otel'de izliyoruz. Otel salonu hınca hınç dolu. Herkes "Hayır" geçecek modunda.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde "Evet" sonucu belirmeye başlayınca "hayır" isteyenler oteli terketmeye başladı. Kimseler kalmadı. Meral hanım tek başına kaldı. Ben hariç otelde kimse kalmamıştı.

Sadede Sami Dayı dediğimiz Sami Özsoy ile ben vardım. Meral Akşener hanımı ikimiz ver korumalar getirdik İstanbul'a.

Gerede'de otobüslerin mola verdiği tesislerde çorba içtik.

Dediki bana "oğlum siyaset böyle. Güçlü olursun herkes yanına koşar,

Güçsüz olurdun herkes kaçar. Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın" dedi. Evine götürüp içeri girene kadar bekledik.

Evet, çok haklıydı. Güçlendirdik, herkes yanında.

31 Mart'tan sonra kim kalacak onu göreceğiz.

Meral Hanım, "kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz" dediğin adamı engelledin.

Sana sonsuz teşekkür ederim. Kendini son kez tanıttığın için.

Ha bu arada dün senin teşkilatından bir ilçeye 10 bin adet bayrak göndermiştim. Onu da cümle alem bilsin."

Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil bir kaç yıldız indirip sonrasına bakacağım.



16 Nisan 2017 henüz parti kurulmadı. Anayasa oylamasının sonuçlarını Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Ataköşk Otel'de… pic.twitter.com/BXGaKpREV2 — Ali KIDIK (@alikdk) January 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem