İsmail Küçükkaya: Partili cumhurbaşkanı konusunu yadırgıyorum, kabullenemiyorum

İsmail Küçükkaya, bugünkü köşesinde, "Son düzlüğe girdik. Seçime sadece 2 hafta kaldı. Akılcı ve stratejik karar vermemiz gerekiyor. Fanatizme yer yok, takım tutar gibi değil. Karşılaştırarak, düşünerek oy vereceğiz. Daha iyi bir hayat arayacağız. Hangi tercih bize bunu vaat ediyor? Daha iyi bir gelecek isteyeceğiz. Kim bunu sunabilir?" diye sordu.

Küçükkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili. Yaşadığımız sorunların özünde ve kökünde bu mesele var mı?

Partili Cumhurbaşkanı konusunu yadırgıyor muyum, kabulleniyor muyum?

Ben yadırgıyorum arkadaş. Kabullenemiyorum. Cumhurbaşkanı partisinden ayrılmalı, rozeti çıkarmalı. Siyaset bu seçimin burasında. Seçim bu; gerisi geçim.

Şunu da görüyorum. Sandık yaklaştıkça dil sertleşiyor. Korkutma çabaları artıyor. Tehdit dolu ifadeler görüyoruz. Hayır, bunu kabullenmeyiz. Korkmayız. Halk akıllı. Tecrübeli. Bu demokratik bir seçim. Savaş değil. Halkın basireti her türlü oyunu ve tuzağı bozar. Sandığa gideceğiz, ya iktidara güç vereceğiz ya da onu değiştireceğiz. Bu kadar basit. Herkes sonuca saygı duyacak ve demokratik olgunluk içinde halkın kararına saygı duyacak. Demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. Cumhuriyetin 2. Yüzyılı arkadaş. Onca tecrübeyi boşuna mı yaşadık? Onca bedel boşuna mı ödendi?

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