5 şirket 5 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 36 gün kala, partilerin adayları da netleşti. Seçimin en merak edilen kentlerinden biri olan İstanbul'da ise sonuçların başa baş olduğu, hiçbir adayın garantisinin olmadığı ortaya çıktı.
Türkiye 31 Mart'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adaylar propaganda sürecinde kendilerini halka tanıtmaya çalışırken, seçmen de karar vermek için vaatleri inceliyor..
31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Seçimin en çok merak edilen kentleri ise büyükşehirler.
Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek sonuçlar dikkatle izleniyor.
2019'da yerel seçimde AKP, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu tekrarlanan seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu. İmamoğlu'nun başkanlığı yeniden kazanıp kazanmayacağı merakla beklenirken, Cumhur İttifakı ise aday olarak Murat Kurum'u gösterdi.
İstanbul'da toplam 52 adayın yarışacağı yerel seçimler için anket şirketleri de sonuçlarını yayımlamaya başladı. Farklı anket şirketlerinden çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:
Di-En Araştırma
Murat Kurum yüzde 38,2
Ekrem İmamoğlu yüzde 43,8
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4,3
YRP / Mehmet Altınöz: 2,4
SONAR
Murat Kurum yüzde 41.3
Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9
DEM Parti yüzde 4.8
İYİ Parti adayı yüzde 4
Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 2.5
OPTİMAR
Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1
Murat Kurum yüzde 37,7
Buğra Kavuncu yüzde 5
Mehmet Altınöz yüzde 3
METROPOLL ARAŞTIRMA
Ekrem İmamoğlu yüzde 41,6
Murat Kurum yüzde 38,8
Buğra Kavuncu yüzde 2,9
Mehmet Altınöz: -
ORC ARAŞTIRMA
Ekrem İmamoğlu yüzde 36,5
Murat Kurum yüzde 37,7
Buğra Kavuncu yüzde 3,6
Mehmet Altınöz yüzde 2,9