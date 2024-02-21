Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum, canlı yayında elindeki son anketin sonuçlarını paylaştı.

2024 Yerel Seçimleri Murat Kurum
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Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz - Resim: 1

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak "İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık" dedi. Kurum son anket sonuçlarını da paylaştı.

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Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz - Resim: 2

"BUNLARI SAKLAMALARINA GEREK YOK"

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini savunan Kurum, "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu.

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Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz - Resim: 3

Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz - Resim: 4

SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

"Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz" diyen Kurum şunları ifade etti:

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Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz - Resim: 5

"İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Anketlerde 1.5, 2 puan öne geçtik"

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Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz - Resim: 6
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