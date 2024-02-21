Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz

"BUNLARI SAKLAMALARINA GEREK YOK"

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini savunan Kurum, "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu.