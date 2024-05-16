Uzmanlardan yeni koronavirüs varyantı 'FLiRT' için uyarı

Dünya çapında 7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün yeni bir varyantı ortaya çıktı.

Yeni varyantın en önemli belirtisinin burun akıntısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mutasyona uğramış türün daha bulaşıcı mı yoksa daha ölümcül mü olduğunu bilmediklerini belirtiyor.

İngiltere’de mayıs ayının ilk haftasında yaklaşık 2 bin yeni vaka teşhis edildi. Virüsün orijinal belirtilerinden biri olan tat veya koku kaybının da görüldüğü aktarıldı

Covid-19'un FLiRT varyantı olarak kayıtlara geçen bu yeni türün engellenmesinin çok daha zor olduğu ve aşıya daha dayanıklı olduğu öğrenildi.