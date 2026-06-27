Aşırı Terlemeden Kurtulmanın Formülü Belli Oldu

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Kavurucu yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte milyonlarca insan "hiperhidroz" yani aşırı terleme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan sıcaklıklarla aşırı koltuk altı terlemesi, birçok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Kıyafetlerde oluşan ter lekeleri ve kötü koku, öz güven kaybına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, aşırı koltuk altı terlemesinin yalnızca fiziksel değil, sosyal ve psikolojik açıdan da önemli sorunlara yol açtığını belirterek, "Özellikle yaz aylarında terlemenin artmasıyla hastalarda kıyafetlerde ıslanma, lekelenme, sık sık kıyafet değiştirme ihtiyacı ve kötü koku gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu durum kişinin sosyal ilişkilerini, günlük yaşamını ve öz güvenini olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

SÜRME İLAÇLAR YETERSİZ KALIRSA NE YAPILMALI?

Aşırı terleme tedavisinde farklı yöntemlerin bulunduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Sürme ilaçlarla terlemenin kontrol altına alınamadığı durumlarda botulinum toksin uygulamaları, iyontoforez tedavisi, enerji bazlı uygulamalar ve gerekli görülen hastalarda cerrahi yöntemlerden yararlanabiliyoruz. Bu yöntemler arasında en sık tercih ettiğimiz uygulamalardan biri botulinum toksin tedavisi. Çünkü işlem oldukça pratik, etkili ve hastanın günlük yaşamını kesintiye uğratmayan bir yöntem."

15 DAKİKALIK İŞLEMLE 6 AY KONFOR

Demir, botulinum toksin (botoks) uygulamasının ince iğneler yardımıyla koltuk altına uygulandığını aktararak, "İşlem sonrasında hasta günlük yaşamına hemen dönebiliyor. Tedavinin etkisi birkaç gün içinde başlamasına rağmen ideal sonuca ulaşmak için yaklaşık iki hafta bekliyoruz. Uygulamanın etkisi ortalama 4 ila 6 ay devam ediyor. Terleme düzeyi çok yüksek olmayan kişilerde yaz ayları öncesinde yapılan tek uygulama yeterli olabiliyor. Bazı hastalarda ise yılda iki kez uygulama yapılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

EL, AYAK VE YÜZE DE UYGULANIYOR

Botulinum toksinin yalnızca koltuk altı bölgesinde değil, el, ayak ve yüz bölgesindeki aşırı terleme şikayetlerinde de uygulanabildiğini belirten Demir, "Bu yöntem bölgesel terleme tedavisinde etkili sonuçlar sağlıyor. Botulinum toksin, ter bezlerini uyaran sinir uçlarından salgılanan asetilkolin maddesinin salınımını geçici olarak engelleyerek terlemeyi azaltıyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA