Yaz Sıcaklarında Gençlere Hayati Uyarı: Bilinçsiz Spor ve Susuzluk Kalp Krizini Tetikliyor

Havaların ısınmasıyla birlikte genç yaşta görülen kalp krizi vakalarındaki artışa dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, gizli kalp hastalıkları, aşırı sıcaklar ve susuzluğun ani ritim bozukluklarına yol açarak hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

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Yaz Sıcaklarında Gençlere Hayati Uyarı: Bilinçsiz Spor ve Susuzluk Kalp Krizini Tetikliyor
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Ülke genelinde sıcaklıkların artması, kalp ve damar hastalıkları riskini de beraberinde getirdi. Özel Sular Akademi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren kalp krizi vakalarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

SICAK HAVA VE SUSUZLUK EN BÜYÜK DÜŞMANI

Hava sıcaklıklarındaki artışın vücuttaki sıvı dengesini bozduğunu ifade eden Prof. Dr. Akçay, susuz kalmanın kanı pıhtılaştırdığını ve kalbe binen yükü artırdığını söyledi. Bireylerin vücutlarındaki mevcut risk faktörlerinden habersiz yaşamasının bu durumu daha da tehlikeli hale getirdiğini aktardı.

Yaz Sıcaklarında Gençlere Hayati Uyarı: Bilinçsiz Spor ve Susuzluk Kalp Krizini Tetikliyor - Resim : 1
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay

GİZLİ RİSKLER AĞIR SPORLA TETİKLENİYOR

Gençlerin check-up yaptırmadan girdikleri yoğun tempolu aktivitelerin ölümcül olabileceğini belirten Akçay, tehlikeli süreci şu sözlerle anlattı:

"Gençlerde kalp krizini yoğun olarak görüyoruz. Havalar ısınmaya başladı; susuz kalındığı zaman, bir de daha önceden pek çok risk faktörü olan insanlar bunun farkında olmadığı için birden yoğun tempolu spor aktivitesi gibi bir zorlamaya girdiği zaman ciddi ritim problemleri olabiliyor ve bunun sonucunda da kalp kriziyle karşılaşılıyor."

ÖNCE TARAMA, SONRA SPOR

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, özellikle ailesinde erken yaşta kalp hastalığı veya ani ölüm öyküsü olan gençlerin mutlaka kardiyolojik taramadan geçmesi gerektiğini vurguladı. Risk faktörlerinin önceden belirlenmesinin hayat kurtaracağını ifade eden Akçay, tarama sonuçlarına göre kişiye özel tedavi planlanması ve spor/egzersiz yoğunluğunun uzman kontrolünde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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