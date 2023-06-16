Leman, Erdoğan fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan çocuğu kapağına taşıdı

LeMan dergisi bu haftaki  kapağına, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki çocuğu taşıdı.

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Leman, Erdoğan fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan çocuğu kapağına taşıdı

LeMan’ın “Türkiye Yüzyılı Adalet” başlığıyla yayınladığı kapağında “Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı” ifadeleri yer aldı.

Leman, Erdoğan fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan çocuğu kapağına taşıdı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişine tükenmez kalemle bıyık çizdi. Kamera kayıtlarıyla kimliği tespit edilen çocuk gözaltına aldı.

Çocuk şubede ifadesi alınan 16 yaşındaki çocuk, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki küfürlü içerikleri kendisinin yazmadığını söyledi.

Çocuk şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

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