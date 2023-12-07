"Gibi" dizisinin 5. sezon çekimleri başladı

Feyyaz Yiğit'in başrolü Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştığı, Exxen'in fenomen dizisi Gibi'nin 5. sezon çekimleri başladı.

"Gibi" dizisinin 5. sezon çekimleri başladı

İlk dört sezonuyla Exxen'in en çok ilgi toplayan yapımlarından biri olan Gibi dizisinin 5. sezon çekimleri başladı. Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiğit, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda 5. sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

Feyyaz Yiğit'in başrolü Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile paylaştığı Gibi yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başladı.

Senaryosu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu dizi bugüne kadar dört sezon toplamda 42 bölüm yayımlandı. Gibi dizisinin 5. sezonuyla 2024 yılında Exxen'de seyirciyle buluşması bekleniyor.

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