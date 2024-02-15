Fenomen dizi Gibi'den heyecanlandıran paylaşım

Son yılların en sevilen dizilerinden biri olan Gibi'nin yeni sezonu için heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Fenomen dizi Gibi'den heyecanlandıran paylaşım

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerinde olduğu fenomen dizi Gibi'nin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Admin ne zaman?" sorusuna "Gibi yeni sezonuyla yakında #EXXEN’de" cevabı verildi.


Dizinin 5. sezonunun çekimleri 6 Aralık 2023'te başlamıştı. Gibi’nin resmi Twitter hesabından yapılan son paylaşımlarda, yeni sezonun yakında izleyicilerle buluşacağı belirtiliyordu.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerini paylaştığı gibi, absürt komedi türündeki senaryosu ve özgün karakterleriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. İlk sezonu 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan dizi, 4 sezonda toplam 42 bölümle izleyicileri kahkahalara boğdu.

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