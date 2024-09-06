Menzilci Dernek AFAD’ın 'Paralel Kolu' Oldu

Uzun yıllar iktidarla iş birliği halinde bulunan ve devletin tüm organlarına sızan Fethullahçılar 15 Temmuz 2015’te yaşanan darbe girişiminin ardından tasfiye edilmeye başlanmıştı. Fethullahçıların ardından ise Türkiye’deki bir diğer tarikat Menzil’in cemaat üyesi Bakan Recep Akdağ’ın döneminden başlamak üzere sağlık Bakanlığı ve devletin diğer kurumlarında örgütlenmeleri sıkça gündeme gelmişti. Bu durum “FETÖ gitti ‘METÖ’ geldi” yorumlarına neden olurken yangın söndürme, afet anında arama kurtarma gibi çalışmalardan sorumlu AFAD, yetersiz kaldığı alanlarda cemaate bağlı Nezir Derneği ile çalışıyor.

BOŞ BIRAKILAN ALANLARI DOLDURUYORLAR

Merkezi Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyü olan cemaatin “Gavs” olarak nitelenen lideri şeyh Abdulbaki Erol’un 12 Temmuz 2023’te ölmesinin ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras kavgası çıktı. Şirketleri, vakıf ve dernekleri bulunan ve adeta holdingleşen cemaati 3’e bölündü.

Bölünmenin ardından Menzil’in en görünür Vakfı Semerkand’ın başına Mübarek Erol geçerken, Saki Erol Serhendi Vakfı’nı, Muhammed Fettah ise Buhara Vakfı’nı kurmuştu. Serhendi Vakfı yapısı içerisinde geçen sene ise Nezir Derneği kuruldu. Web sitesinde gıda, giyim, barınma, eğitim, sağlık ve acil afet desteği başlıklarda faaliyet sürdürdüğünü savunan dernek özellikle iktidarın eksik bıraktığı alanlarda aktif rol oynamasıyla dikkat çekiyor.

AFAD EĞİTİYOR

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, son dönemde yaşanan afetlerde AFAD’ın yan kolu gibi çalıştığı görülüyor. Cemaate bağlı dernek üyelerinin Uşak’taki su baskını ve İzmir ve Aydın’da yaşanan yangına AFAD koordinasyonunda müdahale ederken çekilen fotoğrafları paylaşımlarda yer alıyor.

Cemaate bağlı derneğin üyelerini ise AFAD eğitiyor. Başkanlığın web sitesinde çok sayıda ilde Nezir Derneği üyelerine verilen özel eğitimlere dair haberler bulunuyor.

Dernek son olarak ise İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti. Ziyarete dair yapılan paylaşımda, “Ziyaret sırasında, Nezir Derneği'nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda çeşitli istişarelerde bulunuldu” denildi.