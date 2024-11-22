KPSS Soruları İptal Edildi, TÜİK İş İlanını Geri Çekti

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 TÜİK Uzman Yardımcısı alımına ilişkin ilan yayımlamıştı. Başvurular 09.10.2024 tarihinde başlayıp 18.10.2024 tarihinde sona erdi.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, ÖSYM Başkanlığının 07.11.2024 tarihli duyurusunda “2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan soruları iptal etmesi takvimi değiştirdi. TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Adayların hak kaybına uğramaması, konuyla ilgili oluşabilecek hukuki davaların önüne geçilmesi amacıyla 09.10.2024 tarihli ve 32687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 TÜİK Uzman Yardımcısı Alım İlanı iptal edilmiştir.

Söz konusu personel alımı ile ilgili en kısa sürede yeniden ilana çıkılacaktır” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi