Fazıl Say'dan Meral Akşener'e HDP eleştirisi: Yapmayın şu ayrımcılığı, açın ittifakın önünü

Ünlü piyanist Fazıl Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez" sözlerini, "Türkiye’nin, gençlerin, geleceğin, birlik ve bütünlüğün önüne set koyan bu tavrınızdan vazgeçin" sözleriyle eleştirdi.

Fazıl Say'dan Meral Akşener'e HDP eleştirisi: Yapmayın şu ayrımcılığı, açın ittifakın önünü

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, olası CHP-HDP görüşmesi "Siyasi partilerin birbirleriyle ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Bakanlık gibi alışveriş mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez" ifadelerini kullandı.

Piyanist Say, Akşener'in ifadelerine Twitter'dan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi:

"Dinleyin Meral Akşener:

Sizin partinizin de milyonlarca seçmeni var; HDP’nin de milyonlarca seçmeni var!

Sizin partinizin seçmeni de insan ve insan oldukları için talepleri var; doğaldır.

HDP seçmenleri de insandır. O insanların da insan oldukları için talepleri vardır; doğaldır.

Dünyada kimse ‘Onların talepleri masaya gelmesin’ diyemez. Bu insanlık dışı olur, anti siyaset olur. İyi anlayın bunu. Türkiye’nin, gençlerin, geleceğin, birlik ve bütünlüğün önüne set koyan bu tavrınızdan vazgeçin.

Kılıçdaroğlu yıllardır bu ikilem içinde. Bir yanı kurt, bir yanı kuzu…

Yazıktır!

Yapmayın şu ayrımcılığı, açın ittifakın önünü; sonsuz açın, insanlar için!

Yapmayın!

İnsanların insan olduğu için talepleri olur ya da olmaz. ‘Talebimiz bile yok’ diyecek kadar mütevazılar. Açın gönlünüzü de olsun o kadarı!

Yeter artık!"

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