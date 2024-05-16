Üsküdar'da taksiciden kadın İETT şoförüne saldırı girişimi!

Üsküdar'da bir ticari taksi şoförü, kadın İETT şoförüne küfür ve hakaretler yağdırıp saldırmaya çalıştı.

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İstanbul Üsküdar'da, bir taksici kendisine yol vermediği gerekçesiyle kadın İETT otobüsü şoförüne saldırı girişiminde bulundu. Otobüsün camını yumruklayan taksici, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İsmi öğrenilemeyen taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü kesti. Araçtan inen ticari taksi şoförü, İETT şoförü S.D. isimli kadına küfür edip, camlarına yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine İETT şoförü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitledi. O anlar İETT şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İETT şoförü S.D. isimli kadına tehdit ve hakaretler yağdıran taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen şüpheli M.V.A. isimli taksi şoförü aynı gün yakalandı.

Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada geçmiş döneme ait benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan M.V.A. isimli şahsın “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Taksi İETT Saldırı Üsküdar
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