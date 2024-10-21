Tır İle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Alkollü Çıktı

Edirne’de otomobil, demir yüklü tırla çarpıştı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada, otomobil sürücüsünün 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, Edirne-Havsa D-100 karayolu yeni Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih B. idaresindeki 22 EF 823 plakalı otomobil ile Ramazan B. hakimiyetindeki ham inşaat demiri yüklü tır çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişinin tedavisini ambulansta yaptı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçları kontrol ederek tedbir alırken, jandarma ekipleri tek şeritten ulaşımı sağlayarak herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için trafik kontrolünü sağladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkolmetre kontrolünde otomobil sürücüsü Semih B’nin 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetine el konulduğu belirlendi. Sürücü Semih B’ye 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA