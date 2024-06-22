Peş peşe açıklamalar: CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğramış ve CHP lideri Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, olayı ilçede yenilenen 31 Mart seçimlerine bağlaşmış ve “bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Saldrırıyı ise Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakilerin yaptığı iddia edilmişti.

Özel’in açıklamalarına MHP’lilerden de yanıt gecikmedi.

Pınarbaşı seçimlerinin tekrarlanmasında adı sıkça geçen Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP lideri Özel’i hedef aldı.

Ersoy, “ACİZLİK iftira atmaktır, en büyük ACİZLİK ise ispatlayamayıp sürekli çukurda kalmaktır” dediği açıklamasında, şunları kaydetti:

“Özgür bey yenilenen seçimler hukuki bir süreçti ve tekrarlandı, sonuçlandı. Ancak Pınarbaşı Belediye Başkanımızın engelinden dolayı, bana göre tüm engelli vatandaşlarımızla alay ederek alkış tutan partilileriniz eşliğinde oyun oynayarak ACİZ kelimesinin tam karşılığını sergileyen engeli bana göre beyninde bulunan zihniyete neden hiç atıfta bulunmadınız? Daha önce CHP Kayseri İl Başkanı’nın oğlunun intihar ettiği gece (Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Taziyesinde bulundum, aile konularına girmeyeceğim için beni suçlayan ACİZ VE ENGELLİ zihniyetler için yazıyorum) yine şahsımı hedef gösteren, olay gecesi “İyi araştırın Baki Ersoy yaptırmış olabilir diyebilen alçak müptezellere, konunun sebep ve sonuçları ortada, siz kimi neden suçluyorsunuz demediniz ? Dün gece hastane koridorlarında yine şahsımı hedef gösteren ACİZ ve ENGELLİ zihniyetlere karşı “Ağabeyi ile alakalı 31 Mart gecesi yapılan ağabeyinin engeli ile alay eden şahsa tasvip etmediğimiz davranışı sergileyen kişinin yaptığı ağır tahrike dayalıdır, muhtemelen ağabeyinin dahi haberi yoktur ve bunun azmettirmekle ne alakası var?” diyemediniz?

Özgür Bey köklü bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olmanız nedeniyle daha doğru bilgi ve belgeler üzerinden hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Asıl ben sizi uyarıyorum, sürekli boşa düşen müptezellerin iddiaları üzerinden açıklama yapmak yerine konuların içerikleri, sebep ve sonuçları üzerinden doğruları lütfen görün.

Yoksa siz de bu boşluklara sürekli düşmek zorunda kalacaksınız ki maalesef düşüyorsunuz. ACİZLİK iftira atmaktır, en büyük ACİZLİK ise ispatlayamayıp sürekli çukurda kalmaktır.”

Özgür bey yenilenen seçimler hukuki bir süreçti ve tekrarlandı,sonuçlandı.

Ancak Pınarbaşı Belediye Başkanımızın engelinden dolayı,bana göre tüm engelli vatandaşlarımızla alay ederek alkış tutan partilileriniz eşliğinde oyun oynayarak ACİZ kelimesinin tam karşılığını sergileyen… https://t.co/WhXEfgt3lX — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) June 22, 2024

SEÇİM GECESİ HAKİM TEHDİT ETMİŞTİ

MHP'li Baki Ersoy'un seçim gecesi adliyede, polis ve jandarmanın engellemesine rağmen seçim kurulunda görevli hakime saldırmaya çalıştığı, hakaret ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

BİR TEPKİ DE YÖNTER’DEN

CHP lideri Özel’e bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter’den geldi.

Yönter, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’un tweet’ini alıntılayarak, “Özgür, yalan ve iftirayı adeta meslek edinmişsin, yazık sana…Ancak yine mahcup olacak, yine ters köşeye yatacaksın…Esir düşmüş Özgür, haydi başka kapıya…” dedi.