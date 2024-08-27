Özgür Özel'den 'Parti İçi Koltuk Tartışmaları'na Örtülü Cevap: Birileri Bekliyor ki Tartışacağız, Yok Öyle Yağma!

CHP Lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçmişten aldığımız güç ile geleceğe ve kendinden emin özgüvenli siyaset anlayışımızla iktidarı değiştirmeye, Türkiye'nin önüne 100 yıl önce olduğu gibi büyük umutsuzluklardan büyük karamsarlıklardan büyük bir kuşatılmışlıktan Türkiye'yi kurtararak yeni bir yükselişe yeniden ve hiç bırakmadığımız aydınlanma meşalesini tüm Türkiye ile birlikte taşımaya devam edeceğiz. Böyle bir süreçte 4 Eylül günü Sivas'ta başlıyoruz. Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük değişim kurultayının açılışını gerçekleştiriyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, partinin kuruluş dilekçesinin verilmesinden sonra yapılan ilk kongrede 15-22 Ekim arasında Ankara'da açılış sırasında yapılan anonsa itiraz etmiştir. Demiştir ki; 'bu bizim birinci kurultayımız değil, ikincisi. Birincisini 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapmıştık.' Bu öyle boşa söylenmiş bir söz değildir. Bu iki büyük eserinin de hareket noktasının Sivas olduğunu söyleyen; Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunu ve oradaki tartışmaları, fikirleri toplumsal rızaya dönüşme sürecini her şeyin önüne koyan bir tespit ile başlamıştır. Çünkü demokrasi, siyasi partiler olmadan olmaz; siyasi partiler parti içi demokrasi olmadan olmaz. Bunların hepsini sağlayabilmek için de toplumların anayasaları neyse siyasi partilerin de anayasaları, iç sözleşmeleri olan tüzükleri demokratik olmadan söylenecek hiçbir sözün önemi yok. Parti içi demokrasiden nasibini almayanlar, tartışmak nedir, birlikte konuşmak nedir ve alınan kararlarda çoğunluk değil çoğulcu bir anlayışla yürümek nedir bilmeyenler içinde bulunduğumuz sürecin partimiz kadar Türkiye için de ne kadar önemli olduğunu idrak edemezler. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Eylül günü Sivas'ta başlatıp, 9 Eylül günü partinin 101'inci kuruluş yıl dönümüyle taçlandıracağı süreç, Türkiye'ye demokrasi vaat edenlerin önce o demokrasiyi kendi içinde perçinlemek istediklerini görmelidirler. O salondan birlik, beraberlik, mütabakat, azim ve coşkuyla çıkacak olanların bunu dalga dalga 81 ile 973 ilçeye taşıyacaklarından, o salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı, özgüvenli, inançlı bir ses yükseltecek olacaklarını görmüyorlar.

'ÜLKEYİ YÖNETMEYE GELİYORUZ'

Birileri bekliyor ki tartışacağız... Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız... Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız... Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız... Yok öyle yağma! Biz biriz, beraberiz, kararlıyız; hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz.

Geçen sene bugünlerde, 14 ve 28 Mayıs'ta hepimizi çok üzen, çok kahreden ve maalesef bir deyimle bütün memlekette duygusal kopuş, çöküntü yaratan; gençlerin gözünün içindeki feri söndüren; yaşlılarımızın büyüklerimizin omuzunu düşüren, onları evlerinden sokağa çıkacak mecal bırakmayan o sonuçtan sonra biz 'bitmedi, böyle olmamalı' diyorduk... Ve hep birlikte şunu söyledik; 'başarabiliriz, buradan hep beraber yeniden umudu örgütleyebiliriz. Bir kez daha biz ayağa kalkar, Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz. Gençleri güldürür, gözlerinin ferini yerine getirir; büyükleri 'bu partinin iktidarını görmeden bir yere gitmeyeceğim' dedirtecek kadar inançlandırabiliriz' diyorduk...

Bunun için bir değişime ihtiyaç vardı ve o gün şöyle söyledik; 'Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir.' Bu inançla yola çıktık ve o değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik. Etseydik haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu. Sadece kişilerin, kurulların değişiminden değil; hepimizin birden bir anlayışın, bir yaklaşımın, siyaset yapış biçiminin, hedef koyuş şeklimizin değişmesi olarak tarif ettik. Haklı olarak 'altını nasıl dolduracaksınız' diye sordular... Bu soru, belki de değişime mani olacak bir yüksek tonda dile getirildi ama pek çoğu da burada olan Kurultay delegelerimiz sokağı duydu, bize inandı; hepimizin hep birlikte dile getirdiği 'eğer Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşerecek' söylemine destek verdiler. Kurultay'dan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik. Ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her 3 belediyeden 2'sini kazanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan bütün iftiralara, hakaretlere, engellemelere rağmen bir kez daha ve büyük bir zaferle kazanan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bir zamanlar 'Sivas'ın doğusuna gidemezler' diyenlerin belediye kazandığı, Türkiye'nin yüzde 65'nin nüfus olarak belediyelerini yöneteceğimiz, ekonomisinin yüzde 80'ine basan bir coğrafyayı yöneteceğimiz, turizmin yüzde 87'sine karşılık gelen bir coğrafyayı yöneteceğimiz o seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra bizim hepimizin vergileriyle çalışan Anadolu Ajansı'nı; TRT'yi