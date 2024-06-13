MHP'li yöneticilerden gazeteci Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci'ye tehdit mesajları

Halk TV'de program yapan gazeteci Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci, MHP'li bazı yöneticiler tarafından tehdit mesajı aldı.

Son Güncelleme:
MHP'li yöneticilerden gazeteci Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci'ye tehdit mesajları

MHP’li isimlerden gazeteci Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci’ye tehdit mesajları.

Halk TV’de Kırmızı Çizgi programını sunan Gözde Şeker ve programa konuk olan İbrahim Kahveci’nin MHP'li bazı yöneticilerden tehdit mesajı aldığı belirtildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız X platformundan paylaştığı mesajda, şunları söyledi:

"Halk Tv’de “Kırmızı çizgi” adıyla yayınlanan programda, hangi mihraklara hizmet ettiğini, kimlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu bildiğimiz Gözde ŞEKER ve İbrahim Kahveci isimli kişiler “oyunuzda kan var” sözleriyle başlayan bir dizi lakırtıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye hayasızca saldırmışlar, hakaretler etmişler, iftiralarını peş peşe sıralamışlardır. Bu hakaret ve iftiralara hiçbir kişi ve kurum ifade özgürlüğü diyemez. Bu müfterilerle kanun önünde hesaplaşacağız. Hangi nam altında olursa olsun özürlerini de kabul etmeyeceğiz."

Şeker, tehdit dolu mesaja şu sözlerle yanıt verdi:

“'Kırmızı Çizgi'nin 13 Haziran'daki yayınında Şeker, Feti Yıldız'ın mesajını okuyarak "özür dilenecek bir durum olmadığı için zaten özür de söz konusu değil, biz gazetecili yapmaya devam edeceğiz. Yönter'de isimlerimiz paylaşarak bir mesaj paylamış, ona da cevabımız aynıdır. Benim görevim hak temelli gazetecilik yapmak. O yüzden özür dilenecek bir şey yok."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Halk TV İbrahim Kahveci MHP Tehdit
Son Güncelleme:
Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı
Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı: "Kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar" Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Şişli Belediyesi ile KİPTAŞ arasında kentsel dönüşüm protokolü imzalandı Şişli Belediyesi ile KİPTAŞ arasında kentsel dönüşüm protokolü imzalandı
Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva Hasadı başladı. Tarlada 32 TL'den satılıyor. Kabuğu ise tüm dertlere deva
Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal Diyarbakır'a geldi Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal Diyarbakır'a geldi
Kocaeli'de öğrenciler ‘uygunsuz kıyafet’ gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadı, İlçe Milli Eğitim Müdürü “yanlış anlaşılma” dedi! Öğrenciler ‘uygunsuz kıyafet’ gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı