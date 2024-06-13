MHP'li yöneticilerden gazeteci Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci'ye tehdit mesajları

MHP’li isimlerden gazeteci Gözde Şeker ve İbrahim Kahveci’ye tehdit mesajları.

Halk TV’de Kırmızı Çizgi programını sunan Gözde Şeker ve programa konuk olan İbrahim Kahveci’nin MHP'li bazı yöneticilerden tehdit mesajı aldığı belirtildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız X platformundan paylaştığı mesajda, şunları söyledi:

"Halk Tv’de “Kırmızı çizgi” adıyla yayınlanan programda, hangi mihraklara hizmet ettiğini, kimlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu bildiğimiz Gözde ŞEKER ve İbrahim Kahveci isimli kişiler “oyunuzda kan var” sözleriyle başlayan bir dizi lakırtıyla Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye hayasızca saldırmışlar, hakaretler etmişler, iftiralarını peş peşe sıralamışlardır. Bu hakaret ve iftiralara hiçbir kişi ve kurum ifade özgürlüğü diyemez. Bu müfterilerle kanun önünde hesaplaşacağız. Hangi nam altında olursa olsun özürlerini de kabul etmeyeceğiz."

Şeker, tehdit dolu mesaja şu sözlerle yanıt verdi:

“'Kırmızı Çizgi'nin 13 Haziran'daki yayınında Şeker, Feti Yıldız'ın mesajını okuyarak "özür dilenecek bir durum olmadığı için zaten özür de söz konusu değil, biz gazetecili yapmaya devam edeceğiz. Yönter'de isimlerimiz paylaşarak bir mesaj paylamış, ona da cevabımız aynıdır. Benim görevim hak temelli gazetecilik yapmak. O yüzden özür dilenecek bir şey yok."

Kaynak: Gerçek Gündem