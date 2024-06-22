Mardin’deki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaş defnedildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaş gözyaşları ve yakılan ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

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Mardin’deki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaş defnedildi

Mardin’in Mazıdağı ve Diyarbakır’ın Çınar ilçe kırsalında dün gece çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar defnediliyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Sabah Resul Yılmaz ve Şeyhmus Demir isimli vatandaşlar toprağa verilirken, akşam saatlerinde ise Mezher Demir, Sinan Deviren, Azat Yılmaz, Remzi Yılmaz, Hasan Demir ve Saliha Demir kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yücebağ köyünde defnedildi.

Kaynak: İHA

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