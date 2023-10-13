Maden katliamında hayatını yitiren işçiler için anma töreni
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden işçiler Amasra'da anıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'deki patlamada 43 maden işçisi hayatını kaybetmişti.
ÖLEN MADENCİLER ANILDI
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.
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