Kayseri'de Evde Fenalaşan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Evde Fenalaşan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan M.K. bir anda fenalaştı.

Anne G.K'nin haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından M.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Küçükçekmece'de Minibüsle Kaçak Ürün Taşıyan 2 Şahıs Yakalandı Küçükçekmece'de Minibüsle Kaçak Ürün Taşıyan 2 Şahıs Yakalandı
Emeklilerin Mutlaka Tüketmesi Gereken 7 Besin: Faydaları Saymakla Bitmiyor Emeklilerin Mutlaka Tüketmesi Gereken 7 Besin: Faydaları Saymakla Bitmiyor
Ekşi Mandalinaları Tatlandırmanın Pratik Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Ekşi Mandalinaları Tatlandırmanın Pratik Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen Ekipler Tarafından Yakalandı Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen Ekipler Tarafından Yakalandı