Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen Ekipler Tarafından Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Son Güncelleme:
Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen Ekipler Tarafından Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Issız Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botu, Güvenlik Dalış Timi ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyda 6'sı çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Defne Joy Foster'ı Fethullah Gülen mi Öldürttü? Annesi Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu! Defne Joy Foster'ı Fethullah Gülen mi Öldürttü?
15 Temmuz Şehidinin Ailesi İlk Kez Mezar Başında Gözyaşı Dökmedi 15 Temmuz Şehidinin Ailesi İlk Kez Mezar Başında Gözyaşı Dökmedi
Sebzelik Bölümüne Sadece 1 Tane Yerleştirmek Yetiyor: Meyve ve Sebzeler Çok Uzun Süre Taze Kalıyor Sebzelik Bölümüne Sadece 1 Tane Yerleştirmek Yetiyor: Çok Uzun Süre Taze Kalıyor
Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı