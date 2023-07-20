Hareket halindeki araçta twerk dansı yapmışlardı: Gözlatına alınan kadınlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul’da 17 Temmuz günü Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyir halindeki araçta twerk dansı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Hareket halindeki araçta twerk dansı yapmışlardı: Gözlatına alınan kadınlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da, Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 17 Temmuz günü seyir halindeki araçta twerk dansı yapan ve sosyal medyada paylaşılan N.N.Ö. (19) ve G.P. (18) ile aracın sürücüsü M.E.C. (23), Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Haklarında "hayasızca hareket etmekten ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem başlatılan sürücü M.E.C. serbest bırakılırken, N.N.Ö. ve G.P. adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol hükümleri uygulandı.

M.E.C. idaresindeki araç da ceza işlemi uygulanarak bağlandı.

Kaynak: AA

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