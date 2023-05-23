İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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