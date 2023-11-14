Hacettepe Üniversitesi yurdunda bir öğrenci daha 'intihar' etti

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, odasında yaşamına son verdi.

Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, olayın ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

BİR AYDA 4. İNTİHAR

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.