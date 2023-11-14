Hacettepe Üniversitesi yurdunda bir öğrenci daha 'intihar' etti

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler'inde bir kadın öğrenci odasında yaşamına son verdi.

Son Güncelleme:
Hacettepe Üniversitesi yurdunda bir öğrenci daha 'intihar' etti

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, odasında yaşamına son verdi.

Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, olayın ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

BİR AYDA 4. İNTİHAR

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.

Son Güncelleme:
Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun Herkes seve seve tüketiyor! Zararlı 5 besin: Evinizden uzak tutun
13 işçi yaralanmış, bir işçi hayatını kaybetmişti: Tosyalı fabrikasındaki patlamaya dair haberlere erişim engeli 13 işçi yaralanmıştı: Tosyalı fabrikasındaki patlamaya dair haberlere erişim engeli
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın acı günü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın acı günü
Hamsiyi yanlış yiyormuşuz! En değerli yerini çöpe atmayı durdurmalısınız Hamsiyi yanlış yiyormuşuz! En değerli yerini çöpe atmayı durdurmalısınız
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
Motorine indirim geldi Motorine indirim geldi