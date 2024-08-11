Gece Serinlemek İçin Girdiği Derede Boğularak Yaşamını Yitirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Sarısu Plajı'nda arkadaşlarıyla kamp yapan Semih Kiliç, saat 02.30 sıralarında kumsaldan geçen dereye girdi.

Bir süre arkadaşlarıyla yüzen Kiliç, sonrasında karanlıkta kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dalgıçları tarafından dere tabanında yapılan aramada, Semih Kiliç'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dereden çıkarılan Kiliç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA