Deprem konutu ihaleleri bir bir AKP'ye yakın isimlere gidiyor

Maraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde, konutların yeniden inşa edilmesi için ihaleler devam ediyor. Kamuoyunda “istenmeyeni eleme aracı” olarak da bilinen 21/B pazarlık usulüyle düzenlenen milyarlarca liralık ihalelerin önemli bir kısmı, AKP’ye ve Saray’a yakınlığıyla bilinen şirketlere veriliyor.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, bunun son örneği ise Maraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapılması planlanan 827 konut için düzenlenen ihale ile ortaya çıktı. İhale, AKP’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in yeğeni Ömer Süha Ergezen’in ortağı olduğu şirkete verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde ilana çıkılmaksızın pazarlık usulü ile “Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi 2’nci Etap 827 adet Konut İnşaatı” ihalesi düzenlendi.

17 Nisan’da Maraş’ta düzenlenen ihalede 4 firmadan teklif alındı. İhale komisyonunun teklifleri değerlendirmesinin ardından 4 Mayıs’ta En-Sa Yapı ve İnşaat isimli şirket ile 1 milyar 673 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Konut inşaatlarının 27 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi kazanan En-Sa Yapı ve İnşaat’ın ortakları arasında AKP’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in yeğeni Ömer Süha Ergezen ile Taha Sercan Bayramoğlu bulunuyor.

DEVLETTEN İHALE ÜSTÜNE İHALE ALMIŞTI

2 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden AKP’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in kardeşleri Ömer Faruk Ergezen ve Ali Haydar Ergezen’in kurucusu olduğu En-Sa Yapı, kamudan çok sayıda inşaat ihalesi aldı. Bu ihaleler arasında Avcılar’daki 4 bin kişilik öğrenci yurdu, İzmir Alsancak Stadyumu, Aliağa Cezaevi, Batman Adalet Sarayı ve Hatay Ceza İnfaz Kurumu inşaatları bulunuyor. Şirketin, devletten aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 5 milyar 323 milyon TL’yi buluyor.