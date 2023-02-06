Demirtaş, Adalet Bakanı'na seslendi: Kan bağışı yapmak ve battaniyelerimizi göndermek istiyoruz, bize kolaylık sağlansın

Türkiye bu gece 10 ilde yaşanan deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Uluslararası yardım çağrısında bulunulmasının ardından yurt genelinde de birçok noktada yardım seferberliği başlatıldı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da depremzedelere yardım çağrısı yaptı. Demirtaş, Twitter hesabından kan vermek istediklerini duyurarak yetkililere seslendi.

Demirtaş'ın tweeti şöyle:

" Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.

Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin. @bybekirbozdag

Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum."