Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Konya, Bolu, Amasya, Samsun, Tokat, Trabzon, Kars, Malatya ve Antep'te gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Antep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu,öğleden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında ve kuzeyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman ve Gaziantep'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
URFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu