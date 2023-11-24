Aslıhan Doğan Turan, 'Fatih Terim Fonu' sessizliğini bozdu

Benden de bir kaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler" diyerek konuşmayacağını belirtti.