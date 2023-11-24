Aslıhan Doğan Turan, 'Fatih Terim Fonu' sessizliğini bozdu
Aslıhan Doğan Turan, eşinin dolandırıldığı haberlerinin ardından ilk kez Bebek'te objektiflere takıldı.
Aslıhan Doğan Turan, eşinin dolandırıldığı haberlerinin ardından ilk kez Bebek'te objektiflere takıldı. Turan, eşi Arda Turan'ın eski banka müdürü Seçil Erzan tarafından 13 milyon 900 bin dolar dolandırılmasıyla ilgili sorular hakkında konuşmak istemedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Bebek'te görüntülendi.
"KONU YARGIDA, KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın eski banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasıyla ilgili sorulara ilişkin "Lütfen... Ben. o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı.
Benden de bir kaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler" diyerek konuşmayacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 8 ay önce Av. Dr. Hediye Ergin ile Avukat Ümit Karadağ tarafından iki şikâyet başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Gelen şikâyetler üzerine başlanan soruşturma kapsamında Seçil Erzan'ın; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi birçok ünlü ismin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.
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