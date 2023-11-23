'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim ne kadar dolandırıldı: İşte tam liste!

Arda Turan 33 milyon TL kredi çekmiş Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı. Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim.