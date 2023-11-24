'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'
Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu davası" olarak bilinen ve bankacı Seçil Erzan'ın ünlü isimlerden milyon dolarlar aldığı olayda Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı.
Birçok Galatasaraylı futbolcu ve iş insanını yüksek kazanç vaadiyle kandıran bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davada, Terim'in ifadesi ortaya çıktı.
Türkiye'nin en ünlü teknik adamlarından Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor. 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, geçen günlerde hakim karşısına çıktı.
Arda Turan'ın ve Seçil Erzan'ın ifadeleri ile Turan'ın mahkemeye sunduğu yazışma ve videolar gündemdeki yerini korurken, söz konusu davayla ilgili Fatih Terim'in de ifadesi ortaya çıktı.
Halk TV'de yer alan habere göre, Terim'in dava dosyasına giren ifadesi şöyle:
"Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum, bankaya hiç gitmedim. Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi.
Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. 6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank çalışanı Rüya Hanım'la yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği Excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi.
Birincisinde 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) ve saklama O/N 3 Milyon USD şeklinde bilgiler yer alıyordu. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve yukarıda bahsettiğim kalemlerden 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) paramın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3.000.000 USD hala gönderilmedi. Öncelikle 3.000.000 USD paramı halen bana vermedikleri için Denizbank'ta çalışan Rüya Hanım'dan şikayetçiyim."
Seçil Erzan'a "20 bin dolarım kaldı, tefecilere gideceğim" diyen Arda Turan, "Fatih Hoca bu işte kârda mı?" diye sormuş
Bankacı Seçil Erzan tarafından 7.5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan’ın, Erzan ile yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı. Yazışmalara göre “20 bin dolar param kaldı” diyen Turan, borç para bulabilmek için tefecilere gitmek üzere olduğunu söyledi. Görüşmede Turan’ın, Fatih Terim’i kastederek “Peki, Hoca bu işte kârda mı?” şeklindeki sorusunu bankacı Seçil Erzan, "evet" olarak yanıtladı.
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre aralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişiden 44 milyon doları, “Fatih Terim Fonu” adı altında toplamakla suçlanan Erzan ve beraberindeki kişilerin yargılandığı dava dosyasına giren bir dizi WhatsApp yazışmasıyla konuşma kaydına ilişkin döküme ulaşıldı.
Arda Turan’ın savcılığa sunduğu yazışma
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre ise Arda Turan’ın savcılığa sunduğu Seçil Erzan’la yaptığı yazışma şöyle:
Turan: Sana dünya para getirdim Seçil, servetim sendeydi. Bu parayı birine aldıysan, onu söyle. Faize mi gitti?
Erzan: Yok, faize gitmedi.
Turan: İnsanlar beni arıyor. Zor durumdayım. Toplam kaç kişi var Seçil? 100 kişi mi? Var mı kayıtları?
Erzan: Hepsi… 21-22
Turan: Bak, söyleyeceklerimi iyi dinle. Savcılık işini de polisi de tutuyoruz. Kimseyi bir yere göndermiyoruz. Doğruyu söyleyeceksin ki bankayla çözmeye çalışalım.
Erzan: Maksimum 25 kişi olsun. O kadar bile yok.
Turan: 25 kişiyse oturulur konuşulur. Zararımızı biliyor musun?
Erzan: Zararda olanları biliyorum.
Turan: Fatih Hoca karda mı?
Erzan: Normal şartlarda kardaydı.
Turan: Bu işe niye girdin? Bizi niye çektin buraya? Fon yalan mıydı?
Erzan: Başta kendi kendime bir şeyler kurmaya çalıştım, ilerlemedi.
Turan: Bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı?
Erzan: Sekiz buçukta Hakan Ateş'le (Denizbank Genel Müdürü) mi buluşacaksınız?
Turan: Ben, Emre Belözoğlu, Fatih hoca. Sen listeyi vermezsen, adamlar mağduriyeti kabul etmezse herkes savcılığa gidecek. Bir saat sonra tutuklanırsın.
…Turan: En çok mağdur benim.
Erzan: Tabi, en çok sen girdin çıktın.
Turan: Ya Seçilcim, arsamı sattırdın sen bana. Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne dicem Seçil?