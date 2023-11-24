'Fatih Terim Fonu' vurgununda Terim'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seçil Erzan'a hiç para vermedim'

Seçil Erzan'a "20 bin dolarım kaldı, tefecilere gideceğim" diyen Arda Turan, "Fatih Hoca bu işte kârda mı?" diye sormuş

Bankacı Seçil Erzan tarafından 7.5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan’ın, Erzan ile yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı. Yazışmalara göre “20 bin dolar param kaldı” diyen Turan, borç para bulabilmek için tefecilere gitmek üzere olduğunu söyledi. Görüşmede Turan’ın, Fatih Terim’i kastederek “Peki, Hoca bu işte kârda mı?” şeklindeki sorusunu bankacı Seçil Erzan, "evet" olarak yanıtladı.