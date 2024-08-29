Antalya'da Feci Kaza: Yayaların Arasına Daldı, 6 Yaşındaki Çocuğa Çarptı!
Antalya'da kırmızı ışıkta geçen motosikletli sürücü, yaya geçidindeki yayaların arasına daldı. Kazada 6 yaşındaki çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi. Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde Güzeloba istikametine seyir halinde olan B.C. idaresindeki motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaptı.
Panelvan aracın kırmızı ışıkta durup beklediği anda hız kesmeyen motosiklet yolun karşısından annesinin elinden tutarak yürümeye başlayan Hollanda doğumlu Mattias Dani Luka Smiet (6) isimli çocuğa çarptı.
METRELERCE SAVRULDU
Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken yardımına anne babası ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza sonrası, ihbar üzerine olay bölgesine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alının motosiklet sürücüsü B.C. serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA