AKP'nin tarikatlar planı: Seçim için işbirliği

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR ve kamuda hızla örgütlenen Menzil Cemaati gibi gerici yapılar, cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Deprem felaketinde yerle bir olan kentlerde ise cemaat ve tarikatların adeta önü açılıyor. Depremzede çocukların cemaat ve tarikatlara teslim edildiği iddia edilirken Menzil’in enkaz üzerinde tövbe seansı yapmasına ise göz yumuluyor.

İktidar, uzun süredir olduğu gibi bu seçimde de kendilerini destekleyeceğini açıklayan cemaat ve tarikatları deyim yerindeyse kollamayı aksatmıyor. Son olarak peş peşe meydana gelen deprem ve sel gibi felaketlerde yurttaşlar yaşamını yitirip evsiz kalırken iktidarın yandaş vakıf ve cemaatlere ‘vergi’ kıyağı sağlamakla meşgul olduğu ortaya çıktı.

İSKENDERPAŞA’NIN VAKFI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine yeni vakıflar eklendi. Mahmud Esad Coşan Eğitim Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı’na izinsiz para toplama hakkı verildiği açıklandı. Vakfın kurucusu ile onursal başkanı olan Mahmud Esad Coşan aslında bir cemaat lideri. Nakşibendi Tarikatı’nın İskenderpaşa Cemaati’nin lideri Mahmud Esad Coşan 2001’de öldü. Ardından cemaatin başına oğlu Nureddin Çoşan geçti.

TARİKATA BAĞLI DERNEK

Ayrıca Nakşibendi-Halidi tarikatı üyelerince kurulan yüzlerce dernekten biri olan Sadakataşı Derneği’ne da izinsiz para toplama hakkı verildi. Eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan da derneğin genel sekreteri. AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle de sık sık gündeme gelen Bolcan AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu üyesi ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkanı aday adayı olmuştu.

ERDOĞAN İZİN VERİYOR

Vakıf ve derneklere izinsiz yardım toplama hakkı daha önce İçişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile veriliyordu. Başkanlık sistemi ile izinsiz yardım toplama hakkı için Cumhurbaşkanı’nın kararı yeterli sayılmıştı. Kanunun bu hakkı düzenleyen maddesi, “Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir” şeklinde değiştirilmişti.

İzin yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde. AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almıyor.

İNCİ UNUTULMADI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla depremin ardından da bazı vakıflar vergiden muaf tutuldu. 17 Şubat tarihinde ise Uluslararası İslam Düşünce Vakfı eklendi. Bu vakfın başkanı ise eski Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Mehmet Görmez.

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyum rektörü’ Naci İnci’nin geçen yıl kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) da 9 Mart’ta veriden muaf tutuldu.

70 VAKFA VERGİ KIYAĞI

Erdoğan’ın sekiz yıllık görev süresi boyunca vergi muafiyeti tanıdığı vakıf sayısı 70 oldu. Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor. Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.

VAKIFLARA BİR KIYAK DAHA

AKP, İstanbul’un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi Galata Kulesi’ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yargı engeline takılmadan almak için harekete geçti. Kulenin iktidara yakın dernek ve vakıflara kiralanmasından endişe ediliyor. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan torba yasa teklifinin içine belediyelerin elindeki tüm kültürel eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrini zorunlu hale getiren bir madde eklendi. TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen teklifin yasalaşması halinde Galata Kulesi, Gezi Parkı, Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı gibi İstanbul’un tarihi binalarının İBB’nin elinden alınıp yargı engeline takılmaksızın Vakıflar’a devredileceği belirtildi.