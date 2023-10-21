AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL

AKP'li Pendik Belediyesi, çeşitli yerlerde hediye olarak dağıtmak üzere 100 bin termos alımı için ihale düzenledi. İhale AKP'ye yakın Muhammed Kurt isimli kişiye gitti. İhalenin bedeli ise tam 15,5 milyon TL.

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AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL

AKP’li Pendik Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerinde hediye olarak dağıtılmak üzere, 100 bin termos alımı için ihale düzenledi. Paslanmaz çelikten imal edilecek olan termoslar 3 ay içinde Belediyeye teslim edilecek. Termosların Belediyeye maliyeti 15,5 milyon TL.

AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL - Resim : 1

Belediye seçimlerine 5 ay gibi kısa bir süre kala Pendik Belediyesi “hediyelik eşya” atağına kalktı. Belediyenin “Hediyelik Eşya Alımı” adı altında açtığı ihalenin sözleşmesi imzalandı. Hediye olarak dağıtılacak 100 bin termos alımını kapsayan ihaleyi, His Promosyon Ürünleri İthalat İhracat Tic. San. Ltd. Şirketi 15 milyon 500 bin TL’ye üstlendi. İhale şartnamesine göre 100 bir termos Belediyeye 3 ay içinde teslim edilecek.

AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL - Resim : 2

İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde hediye olarak dağıtılacak olan termoslar iç ve dış kısmı paslanmaz çelikten olacak. Yarım litrelik termosların üzerinde sıcaklığı gösterecek derece bulunacak. Siyah renkte tek tip olarak sipariş edilen termoslar 4-8 saat arası sıcak-soğuk tutma özelliğine sahip olacak.AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL - Resim : 3

İHALEYİ ALAN DA AKP SEMPATİZANI

His Promosyon firması, 2023 yılına kadar bir çok AKP’li belediyeden ihale almış olmasına karşın, aldığı ihalelerin bedeli 300-600 bin TL’yi geçmemişti. Bu yıl Beykoz Belediyesi’nden 3 milyon 924 bin 150 TL’lik ihale alan firma, Pendik Belediyesi’nden aldığı 15,5 milyon TL’lik ihale ile rekor kırdı.

AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL - Resim : 4

Firmayı 2014 yılında kuran Muhammed Kurt, sosyal medya hesaplarından AKP’lilerin mesajlarını paylaşmakla dikkat çekiyor. Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen eski Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un mesajlarını da paylaşan Kurt, AKP sevgisini açıkça gösterirken, muhalefet partilerine karşı olan tavrını da ortaya koyuyor.

AKP'li başkan seçime 'hediyelik termos'la hazırlanıyor: 100 bin adet sipariş verdi; bedeli tam 15,5 milyon TL - Resim : 5

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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