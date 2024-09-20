23 İlde IŞİD'e Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Yerlikaya, operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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23 İlde IŞİD'e Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-15' operasyonları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

88 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın aktardığına göre, 23 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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